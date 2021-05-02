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المتحدث "القبطية": "الكنيسة أمينة على أولادها.. والبابا تواضروس شدد على تناول الغذاء الصحي"

الأحد 02/مايو/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال القمص إبراهيم موسى، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة لحضور القداس تنوعت، حيث هناك كنائس اقتصرت فيها الصلاة على عدد محدود من الكهنة، وهناك كنائس كانت نسبة الحضور الشعبي بها لا تزيد 25%.
وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية داخل الكنائس، لافتا إلى أن البابا تواضروس شدد على ضرورة أن يكون الطعام صحي لتكون المناعة أقوى، ومن ثم مواجهة خطر الفيروس.
وأضاف ان الكنيسة خلال الـ 15 شهر الماضية لم يحدث أن أقيمت صلاة بعيدا عن الإجراءات الاحترازية، والحضور الشعبي كان محدود، معلقا: "الكنيسة أمينة على اولادها".

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