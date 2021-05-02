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بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا وفرقته

الأحد 02/مايو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا وفرقته، بعد ظهور بيكا وفرقته صباح اليوم، وهم بأحد الكافيهات يدخنون الشيشة وبمكان مزدحم غير مكترثين بتعليمات الدولة التي تلزم الجميع بالإجراءت الاحترازية وهذا ما يعد استهانه بتلك التعليمات. وكذلك الترويج لعدم الانصياع لتلك للأوامر الحكومة.


وبدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه بقوله: إن الدوله تبذل جهودا جبارة في محاولة مكافحة فيرس كورونا اللعين وخاصة مع توحش الفيرس وارتفاع الإصابات بمصر ودول العالم يأتي بيكا وفرقته يهدمون تلك المجهودات الجبارة في مكافحة الوباءالعالمي مخالفين تعليمات رئيس الوزراء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة وعدم الاستهانة بتلك التعليمات، بل على النقيض عمل بيكا وفرقته للترويج لمخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأكد "محفوظ" ببلاغه، أن ما فعله بيكا وفرقته يعد جريمة في حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية، ويستحق بيكا وكل من ظهر بالفيديو العقوبات المترتبة على مخالفة تعليمات الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الترويج لعدم الانصياع لتك التعليمات.

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