Advertisements

قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن المحميات المركزية

الأحد 02/مايو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم توجيهاتها بإغلاق المحميات المركزية خلال اعياد شم النسيم تنفيذا " لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين.

واشارت وزيرة البيئة أن المحميات المركزية التى سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هى محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم وذلك للحد من التجمعات المحتملة نظرا لما تشهده تلك المحميات من اقبالا كبيرا فى ذلك الوقت من كل عام ولتوجدها داخل القاهرة او لقربها منها.

و تؤكد د. ياسمين فؤاد على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة او التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

أخبار تهمك

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ 42 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يكشف أهمية هدف "ميليتاو" أمام أوساسونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 14 ساعة

قروض ميسرة وعرض منتجات.. كافة التفاصيل حول برنامج "فرصة" وأهم إنجازاته

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 ص

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

10:33 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي