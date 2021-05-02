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اعتقال 5 أشخاص تورطوا فى التحضير لعمليات إرهابية ببريطانيا

الأحد 02/مايو/2021 - 11:02 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، 3 رجال وامرأة وصبي للاشتباه فى ارتكابهم جرائم إرهابية فى شمال البلاد، ووفقاً لوكالة "بى أيه ميديا" البريطانية.

 

وألقت شرطة مكافحة الإرهاب، القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، وآخر 30 عامًا وامرأة عمرها 28 عامًا فى كيجلى، ويست يوركشاير، للاشتباه فى تورطهم فى التحضير أو التحريض على أعمال الإرهاب بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000.

 

كما ألقت الشرطة البريطانية، القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا فى أنجلسى بشمالى ويلز، وصبى يبلغ من العمر 16 عامًا فى سويندون، ويلتشير.

 

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بريطانيا الشرطة البريطانية اعتقال 5 أشخاص

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