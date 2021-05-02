بعد ظهوره بالاختيار.. اعرف جرائم الإرهابي أشرف الغرابلي



شهدت أحداث مسلسل الاختيار تجسيد واقعة تصفية أحد الإرهابيين وهو أشرف الغرابلي، ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط العملية الأمنية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.



ونجح رجال الأمن الوطنى فى رصد مكان تواجد أشرف الغرابلى "محمد عبد السيد"،أحد أخطر قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابي بعد اتصاله بأحد المتعاونين مع الأمن، وتحركت قوى أمنية تضم الضابط جاد ويوسف رفاعى، لضبط المتهم، لكنه بمجرد مشاهدة القوة الأمنية تعامل معها بإطلاق النار، والتى بادلته حتى أردته قتيلا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الإرهابي أشرف الغرابلي بعد تصفيته في أحداث مسلسل الاختيار:



- هو أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس فى المنطقة المركزية والواحات البحرية.



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- هو المدبر الرئيسي لحادث اغتيال العقيد محمد مبروك بالقاهرة، والمقدم طارق سامح مباشر و4 مجندين آخرين بمرسى مطروح، كما أنه العقل المدبر لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واغتيال العقيد أشرف القزاز.



- اشترك في عمليات الهجوم المسلح على دورية ونقطة أمنية بمدينة الفرافرة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد، وتورط في تنفيذ الهجوم على القوات الأمنية المكلفة بتأمين مقر سفارة النيجر بشارع الهرم، ومتورط في تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومبنى الأمن الوطني بالقليوبية.





- بتاريخ 9 نوفمبر 2015، رصد ضباط الأمن الوطنى تردد الغرابلى على منطقة المرج للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى.



- نصبت الشرطة عدة أكمنة له، وفور رصده مستقلا إحدى السيارات اقتربت قوات الشرطة منه لضبطه، إلا أنه استشعر ذلك، وبادر بإطلاق النيران تجاه القوات، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه.



- عثرت الشرطة بحوزته على طبنجة ماركة CZ عيار 9 مم، وكارنيه منسوب صدوره لشركة بترول مُثبت عليه صورته الشخصية، وذلك لتسهيل تحركاته.



وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

