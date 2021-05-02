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مفاجآت كارتيرون أمام بيراميدز.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

الأحد 02/مايو/2021 - 11:02 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة بيراميدز مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ومن المتوقع أن يدخل كارتيرون اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد 
في الدفاع: محمود علاء – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح – حازم إمام.
في الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي.
في الهجوم: حميد أحداد.

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