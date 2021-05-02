تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الأحد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 2 مايو.





ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 80 نقطة

2- مانشستر يونايتد 67 نقطة

3 – ليستر سيتي 63 نقطة

4- تشيلسي 61 نقطة

5- وست هام 55 نقطة

6 – ليفربول 54 نقطة

7 – توتنهام 53 نقطة

8 – إيفرتون 52 نقطة

9 – أستون فيلا 48 نقطة

10 – ليدز يونايتد 47 نقطة

11 – أرسنال 46 نقطة

12- وولفرهامبتون 41 نقطة

13- كريستال بالاس 38 نقطة

14-برايتون أند هوف ألبيون 37 نقطة

15- ساوثهامبتون 37 نقطة

16 – بيرنلي 36 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

18 – فولهام 27 نقطة

19 – وست بروميتش 25 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة



