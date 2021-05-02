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ختام فعاليات ليالي رمضان في جنوب سيناء

الأحد 02/مايو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، مساء أمس السبت، فعاليات الليالي الرمضانية التي أطلقتها بساحة العلم بمدينة طور سيناء، والمسرح المكشوف بقصر ثقافة شرم الشيخ، في مدينة الطور تألقت فرقة العريش للفنون الشعبية بساحة العلم، من خلال تقديم عدد من الاستعراضات الراقصة التي تعبر عن التراث السيناوي، وقدمت فرقة طور سيناء للإنشاد الديني بقيادة الفنان حسام عبد الهادي، باقة من الأناشيد والابتهالات الدينية، والأغاني الوطنية والتي نالت استحسان الحضور.

على المسرح المكشوف بقصر ثقافة شرم الشيخ، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية، عدد من التابلوهات الاستعراضية، المعبرة عن الفلكلور والتراث الأسواني والنوبي، ومنها استعراضات "الأرجيد، السوق، الكف، التاتا، الفرح " وتفاعل معها الحضور.

وقال أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن ثقافة جنوب سيناء حرصت على تفعيل الليالي الرمضانية في الساحات والأماكن المفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بهدف تنمية الوعي الفني والثقافي، وبناء الوعي الإنساني القادر على التفكير والإبداع.

وأكد مدير عام ثقافة جنوب سيناء، أن فرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني قدمت باقة من الأناشيد الدينية والابتهالات والأغاني الوطنية بقيادة الفنان العربي عبد الحميد على المسرح المكشوف بمدينة نويبع، إضافة إلى تنظيم الورش الفنية المختلفة.

وأوضح أن قصر ثقافة طور سيناء نظم معرض لمنتجات الورشة الفنية للفنون التشكيلية والمواهب، بالإضافة إلى معرض للحرف البيئية لأشغال المرأة السيناوية، وهذا المعرض يضم أكثر من 71 لوحة فنية تنوعت بين الأشغال الفنية وأعمال الموهوبين.

وتابع مدير عام الثقافة: كما عقد بيت ثقافة دهب محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد تحرير سيناء" بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وتطرقت لدور وشجاعة الجندي المصري، وجيش مصر العظيم في استعادة أرض سيناء الغالية.

كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة ورشة حكى وسرد قصصي أونلاين بعنوان "نوح نبي الله"، والتي أكدت على ضرورة الصبر عن الابتلاء، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، وعقد بيت ثقافة أبورديس مسابقة أونلاين في المعلومات العامة بهدف تنمية المهارات المعرفية للنشء.

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