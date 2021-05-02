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مساعدات طبية من تايوان إلى الهند

الأحد 02/مايو/2021 - 11:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، اليوم الأحد، إنه تم إرسال شحنة إمدادات طبية إلى الهند لمساعدتها فى مواجهة الارتفاع الكبير فى أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال جوزيف وو، فى تغريدة عبر "تويتر": "إن وحدات تركيز الأكسجين وأسطوانات الأكسجين هى محبة من تايوان".

 

 وأضاف وزير الخارجية التايواني: "المزيد من المساعدات لأصدقائنا فى الهند فى الطريق".

 

وأصدرت وزارة الخارجية التايوانية، بيانًا قالت فيه إن "الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية، والتى تشمل 150 وحدة تركيز الأكسجين و500 أسطوانة أكسجين، تم شحنها عبر شركة الطيران التايوانية تشاينا إيرلاينز".

 

وأوضحت الخارجية التايوانية، أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التايوانية ستتسلمها جمعية الصليب الأحمر الهندى.

 

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مساعدات طبية تايوان الهند

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