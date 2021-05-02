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"وكيل عربية النواب": مصر دائما حريصة على تقديم الدعم لدولة ليبيا

الأحد 02/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب أحمد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر دائما حريصة على تقديم الدعم لدولة ليبيا.

وأوضح "أباظة" في بيان له، أن هذا الدعم المصرى يأتي فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين مؤكدًا أن الليبيين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي.


وأشار إلى أن مصر تقوم بإرسال بعض الادوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى دولة ليبيا؛ لتخفيف العبء عن الليبيين.

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