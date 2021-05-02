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ضبط 31 قضية أمن عام وتحرير 1172 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 02/مايو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (3) قضايا أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (1172) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (160) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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