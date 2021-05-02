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بيراميدز بالقوة الضاربة أمام الزمالك

الأحد 02/مايو/2021 - 11:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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استقر الأرجنتيني رودلفو أراوبارينا المدير الفني لبيراميدز على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة نظيره الزمالك مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامى

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد حمدي – أحمد سامي – أحمد فتحي.

خط الوسط: محمد فاروق – رمضان صبحي – أحمد توفيق – نبيل دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي.

وكانت مباراة الذهاب في الدور الأول انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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