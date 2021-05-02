الطب الوقائي يفسر سبب زيادة إصابات كورونا في مصر (فيديو)



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن أعلى نسبة وفيات الأسبوع الماضي كانت من نصيب دولة الهند بما يرزيد عن 22 ألف حالة وفاة، وكذلك مازالت الهند الدولة الأعلى تسجيلا لعدد الإصابات اليومية.



وعن الوضع الوبائي في مصر، أوضح أن مصر ليست بعيدة عن دول العالم، مرجعا سبب الزيادة في أعداد الإصابات الفترة الأخيرة إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم رصد إصابة عائلات كاملة، منوها بأن الحكومة المصرية إتخذت عدد من القرارات بهدف تقليل التجمعات منذ بداية شهر رمضان.



قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك زيادة عالمية لإصابات فيروس كورونا المستجد للأسبوع التاسع على التوالي، وكذلك زيادة في أعداد الوفيات.