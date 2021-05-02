Advertisements

سعر اليورو اليوم الأحد 2-5-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد 02/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو اليوم الأحد 2-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.86 جنيه للشراء.
19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.82 جنيه للشراء.
18.99 جنيه للبيع.

 سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.90 جنيه للشراء .
19.08 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.84 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.82 جنيه للشراء.
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.85 جنيه للشراء.
19.02 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.80 جنيه للشراء.
19.00 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

مفاجآت كارتيرون أمام بيراميدز.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

منذ ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 22 ساعة

بيريز يصدم رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

10:33 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي