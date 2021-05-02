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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدورى الإنجليزي

الأحد 02/مايو/2021 - 11:32 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد جمال
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يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم على ملعب أولد ترافورد فى مباراة قوية تجمع بين الفريقين.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام الخامسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:-

حراسة المرمى: هندرسون.
خط الدفاع: ماجواير، لينديلوف، شاو، بيساكا.
خط الوسط: فريد، مكتومناي، بوجبا، برونو فرنانديز.
خط الهجوم: راشفورد، كافاني.

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