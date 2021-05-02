الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفلة بالغربية



تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، لاختطافه ابنة شقيقه (طالبة) لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) لقيام والد الطفلة باقتراض مبلغ مالى منه منذ فترة ومماطلته فى رد المبلغ، كما أضاف باستدراجه الطفلة بمعرفة زوجته، وقيامه باصطحابهما بسيارته لأحد الأماكن بمحافظة المنوفية، وتم بإرشاده ضبط زوجته وبصحبتها الطفلة المختطفة وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة الأخيرة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.