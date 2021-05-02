بيريز يصدم رونالدو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022 وتزعم العديد من الأخبار أنه سيرحل في الصيف المقبل.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو ويوفنتوس يمران بأكثر فترة حساسة، حيث إن النتائج السيئة والوضع الاقتصادي سلبي والعلاقات داخل غرف الملابس متوترة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كل ذلك دفع رونالدو إلى إعادة التفكير في مصيره والبحث عن الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو لا يتمنى سوى العودة إلى ريال مدريد وتحدث عن ذلك مع العديد ممن كانوا رفاقه وابتعد عنهم لفترة طويلة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو أراد العودة والشعور بالحب والاحترام كما كان في ريال مدريد وهو فريق افتقده أكثر من أي مكان آخر.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن علاقة بيريز ورونالدو جيدة جدًا شخصيًا على المستوى الشخصي وكذلك مسئولي ريال مدريد إلا أن بيريز على المستوى العملي يرفض عودة النجم البرتغالي إلى الفريق.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد ظهر في الساعات الماضية كبديل محتمل، حيث إنه نادي يتمتع بالمال وعلاقة خورخي مينديز مع مسئولي النادي الإنجليزي مثالية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد لم يغلق الباب مثل ريال مدريد لكن لا يبدو أنه من السهل حسم الصفقة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يعتبر وجهة أخرى محتملة من أجل مواصلة اللعب مع النخبة والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو قد يختار وجهته المقبلة أيضًا في بطولات الدوري الأقل تنافسية لكنه يتطلع أولًا للاستمرار في قمة كرة القدم.



