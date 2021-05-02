Advertisements

تشيلسي يتجه لحسم صفقة مميزة من يوفنتوس

الأحد 02/مايو/2021 - 11:41 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
الفجر الرياضي
Advertisements
يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق اللندني في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات رابيو لتعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس يرحب ببيع اللاعب الفرنسي أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

مهمة تشيلسي لن تكون سهلة في التعاقد مع أدريان رابيو في ظل اهتمام نادي برشلونة الاسباني أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، لذا من المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات المقبل صراعًا بين الناديين لحسم الصفقة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لاعبًا مهمًا للسيدة العجوز خلال موسم 2020-21 ، حيث شارك في 41 مباراة في جميع المسابقات، وساهم بثلاثة أهداف وصنع هدفين في هذه الفترة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رابيو تشيلسي برشلونة

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت كارتيرون أمام بيراميدز.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

منذ ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعة و نصف

بيريز يصدم رونالدو

منذ نصف ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يتفق مع هازارد

ريال مدريد يسعي لحسم التعاقد مع "بديل مارسيلو"

ريال مدريد يُحدد توقيت حسم صفقة هازارد

12 مليون يورو تحسم صفقة الموسم لريال مدريد

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة مميزة

نجم تشيلسي يتجه إلى روما

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

10:33 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي