تشيلسي يتجه لحسم صفقة مميزة من يوفنتوس

يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق اللندني في الموسم الجديد.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات رابيو لتعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل.





وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس يرحب ببيع اللاعب الفرنسي أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.





مهمة تشيلسي لن تكون سهلة في التعاقد مع أدريان رابيو في ظل اهتمام نادي برشلونة الاسباني أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، لذا من المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات المقبل صراعًا بين الناديين لحسم الصفقة.





وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لاعبًا مهمًا للسيدة العجوز خلال موسم 2020-21 ، حيث شارك في 41 مباراة في جميع المسابقات، وساهم بثلاثة أهداف وصنع هدفين في هذه الفترة.



