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"نقل النواب": رسائل وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد تتفق مع رؤيتنا للحد من الحوادث

الأحد 02/مايو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، إن الرسائل الواضحة والحاسمة من المهندس كامل الوزير وزير النقل، للعاملين بمرفق السكك الحديدية خلال تفقده لأعمال تطوير محطة وبرج إشارات وورشة طنطا بالغربية تتماشى وتتفق مع بيانه المهم الذي ألقاه يوم الإثنين الماضى أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان، ومع رؤية جميع أعضاء البرلمان فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين خلال هذه الجلسة التاريخية للحد من حوادث القطارات.


وأعلن عابد في بيان له، اليوم الأحد، اتفاقه التام مع تأكيد الفريق كامل الوزير بأن الدولة وفرت الإمكانات، ووعدنا القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية، وأن يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على أبناء السكة الحديد فعلى كل فرد في السكة الحديد أن يقوم بواجباته على أكمل وجه.


وأشاد رئيس نقل البرلمان، برسالة وزير النقل للعاملين بقوله: لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في حق الراكب وعلى الجميع أن يتسابق لخدمته وتكثيف الأعمال الخاصة بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، والحفاظ على أراضي السكك الحديدية من التعديات ولن نسمح بالتعدي على متر واحد من أراضي الدولة والتدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين بالسكة الحديد وتدريبهم بشكل دوري ومستمر على نظم التكنولوجيا الحديثة.


وقال النائب علاء عابد، إن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام المصرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول قائد فى مصر يفتح ملف السكك الحديدية ويصدر تكليفاته الواضحة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير جميع الاعتمادات المالية لإحداث تطوير وتحديث حقيقيين داخل مرفق السكك الحديدية، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات تتابع عن كثب الجهود الكبيرة والجبارة التى يقوم بها وزير النقل لتنفيذ التكليفات الرئاسية داخل مرفق السكك الحديدية.

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