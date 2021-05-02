تعافي 18 مصابا بكورونا في مستشفيات العزل بشمال سيناء

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، زيادة في عدد حالات التماثل للشفاء من فيروس «كورونا» المستجد وذلك بخروج 18 من مستشفيات العزل، كما تم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وصفر وفيات خلال 24 ساعة، على مستوى مراكز المحافظة.



وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالي الحالات التي تم رصدها منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م، بلغ 411 حالة إيجابية تم حجزها في مستشفيات العزل.



وقد تماثل 2431 حالة للشفاء من الإصابة بالفيروس، من الحالات التي تم عزلها في المستشفيات أو المنازل، و149 حالة وفاة، كما تم حجز 20 حالات تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية، كما تم حجز 73 حالة عزل منزلي، لتلقي العلاج تحت إشراف طبي مباشر من هيئة التمريض.



وأضاف طارق شوكه، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس «كورونا» بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 758 حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك أعضاء هيئة التمريض بمستسفيات العزل.

