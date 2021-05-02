موعد قمة النصر والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد النصر لخوض مباراة نارية أمام فريق الفيصلي يوم الأربعاء الموافق 5 مايو الجاري، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وسيدخل النصر اللقاء بمعنويات عالية بعدما حجز مقعده في دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا؛ على حساب السد القطري بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أهداف العالمي عبد الرازق جمد الله، وعبدالإله العمري.





وستقام المباراة في تمام الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والعاشرة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات.





ويحتل النصر المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الثاني عشر برصيده 33 نقطة.



