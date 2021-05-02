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اليوم.. مدحت صالح يقدم سهرة رمضانية في الأوبرا على مسرح النافورة

الأحد 02/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان مدحت صالح الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيراً على مسرح النافورة بدار الأوبرا، وذلك ضمن سهرات رمضان، بصحبة فرقته وعازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفي سياق آخر، يغنى الفنان مدحت صالح تتر مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز، الذى يعرض حصريًا على قناة dmc، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

والجدير بالذكر أن مدحت صالح انتهى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، و"شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

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