ضبط عاطلين بحوزتهما 140 طربة حشيش بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطلان بحوزتهما 140 طربة حشيش، قاما بإحضارها لترويجها في عيد الفطر المبارك في مدينة الخصوص، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تمكن قسم شرطة الخصوص، من إحباط ترويج أكبر صفقة حشيش قبل أيام من عيد الفطر المبارك في منطقة الخصوص.



وكشفت التحريات قيام كلا من "محمد.ز"، و"محمد.ف" بجلب كمية من مخدر الحشيش لترويجها على المتعاطين خلال عيد الفطر المبارك، وتخزين الكمية بمنزل الأول

وباستهداف المنزل تمكنت قوة قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمين وبحوزتهما 140 طربة حشيش، و26 ألف جنيه وفرد خرطوش وطبنجة، واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة لترويجها في عيد الفطر حيث يكُثر الطلب على مخدر الحشيش، وتم تحرير المحضر اللازم.