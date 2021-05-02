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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء بقصد التشاجر بالقاهرة

الأحد 02/مايو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، بحيازة أسلحة بيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع آخر بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص لوجود خلافات سابقة بينهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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