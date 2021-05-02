"نيمار" هدف لابورتا الأول مع برشلونة

يخطط خوان لابورتا رئيس برشلونة، لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واوضحت تقارير صحفية أن لابورتا يرغب في استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق، حيث أجرى الاتصالات الأولى من أجل التعاقد معه، لكن الرد جاء سلبيًا.





ومن المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وحتى الآن لم يجدد اللاعب عقده.





وأشارت إلى أن برشلونة يرى أنه يمكن إعادة نيمار، مقابل رقم أقل مما طلبه سان جيرمان في المفاوضات السابقة، لأن عقد اللاعب البرازيلي ينتهي في عام 2022.



