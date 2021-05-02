إعطاء 20 مليون جرعة لقاح بإيطاليا

قالت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأحد، إنه تم إعطاء 20.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البلاد حتى الآن.

وكانت السلطات الصحية الإيطالية، بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعًا.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 407 آلاف و759 جرعة، في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد، وصل إلى 4.04 مليون إصابة، والوفيات إلى 121 ألفاً و33.

وسجلت إيطاليا، أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعًا.