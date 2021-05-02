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سموحة يطلب بقاء مصطفى فتحي في الموسم القادم

الأحد 02/مايو/2021 - 12:00 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
الفجر الرياضي
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يأمل فرج عامر رئيس نادي سموحة،  في بقاء نجمه مصطفى فتحي المعار من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

قال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سموحة أهدر الكثير من الفرص أمام الاتحاد السكندري ولولا التغييرات الدفاعية لحقق الفوز لكن في النهاية أحمد سامي هو المدير الفني وأدرى بحالة لاعبيه".

وتابع أن سموحة يملك 20 لاعبًا فقط لظروف مختلفة، ويعاني لاعبوه من حالة إجهاد نتيجة توالي المباريات الفترة الحالية.

ولفت إلى أنه يتمنى بقاء مصطفى فتحي المعار من الزمالك مع سموحة لأنه لاعب فذ لكنه لم يفاتح القلعة البيضاء في هذا الأمر.

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مصطفى فتحي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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