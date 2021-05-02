ليفربول مهتم بالتعاقد مع نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو"، فإن الريدز يتطلعون للتعاقد مع التركي ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن ديميرال يحظى أيضًا باهتمام إيفرتون وتوتنهام، بالإضافة إلى مانشستر سيتي.





وأشارت الصحيفة، أنه على الرغم من اهتمام العديد من كبار أوروبا باللاعب التركي، لكنه لم يصل يوفنتوس أي عرض رسمي بشأنه، حتى الآن.





وكان نادي يوفنتوس قد رفض كل العروض التي قُدمت لديميرال، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.



