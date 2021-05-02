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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة

الأحد 02/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى ب تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب"المغافلة" بالقاهرة، بدءت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما ماكينة شحن فورى"مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر ماكينة الشحن المضبوطة بحوزتهما، إعترفا بسرقتها من داخل إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بإسلوب "المغافلة"وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بإسلوب "المغافلة"، كما إعترفا بإرتكاب واقعة سرقة ماكينة شحن فورى آخرى من داخل إحدى المحال بالجيزة بذات الإسلوب، وبإرشادهما أمكن ضبط الماكينة المستولى عليها بمسكن أحدهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهماهما بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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