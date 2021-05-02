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"الطب الوقائي" يوجه مناشدة إلى الإعلام بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر متعاقدة على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا من أكثر من مصدر، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح والفضل يعود للقيادة السياسية ووزيرة الصحة.
وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنهم يجهزون لافتتاح مركز التطعيم في أرض المعارض بمدينة نصر، والسعة الاستعابية له ستصل إلى تطعيم 10 آلاف شخص يوميا، موضحا أنه تم تجهيز 75 عيادة، وكل عيادة بها مدخل بيانات، وفريق طبي.
وطالب الإعلام بتكثيف حملات التوعية عن أهمية الحصول على اللقاح، حيث أن معظم الناس يسجلون بياناتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح، ولا يأتون في الموعد المحدد.

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