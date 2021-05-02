Advertisements

مصطفى مقلد : البنية التحتية الرياضية أساس نجاح الاستثمار الرياضي

الأحد 02/مايو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي ان البنيه التحتيه من المنشات الرياضيه سواء الاستادات او الصالات الرياضية او الملاعب المفتوحه او المجمعات الرياضيه تمثل الركيزة الاساسية للاستثمار في الرياضه فجميع الاهداف التي يسعي اليها الاستثمار الرياضي بانواعه المختلفه لا يمكن تحقيقها بدون المرافق الرياضية المناسبه لتنفيذ الانشطة من المباريات والفاعليات والبطولات والممارسه الرياضيه المجتمعيه واكتشاف المواهب والاكاديميات الي اخره من الاعمال الرياضيه التي تعتمد في الاساس علي الامكانيات المتاحه في مكان تنفيذ خطه النشاط المستهدفه

وأوضح مقلد ان تخطيط الانشاءات الرياضيه من اهم التحديات الرياضيه وذلك لطبيعه واهميه الانشاءات وميزانياتها الضخمه والمخطط المستهدف وهي البند الاهم في استراتيجيه الرياضه من حيث اختيار التوزيع المناسب للانشاءات ونوع الانشطه الخاصه بها ومدة التنفيذ والميزانيات المخصصه لتنفيذ البنيه التحتية الرياضيه في اطار الاهداف المطروحة لخطه النشاط الرياضي التي تستهدفها المؤسسه المالكة والمنفذة للمشروع الانشائي  

واشار خبير الاستثمار والتسويق الرياضي ان الملاعب اليوم أكثر من مجرد ساحات رياضية فهي تعتبر من معالم المدينة وواجهة المؤسسات الرياضيه ونماذج للعلامات التجارية نتيجة لذلك يتطلب بناء مثل هذه المرافق من المنفذين والمقاولين والهيئات والشركات تقديم تجربة جمالية وهندسية فريدة للمستخدمين بما في ذلك المرافق والملحقات الخدمية المتكامله في الساحات الرياضية الحديثة كمراكز التسوق والترفيه والفعاليات والمؤتمرات كمخطط كامل في الانشاءات والوقت والتشغيل والميزانية للحفاظ على استمراريه العوائد والارباح ونجاح اهداف المشروع 

وكشف مقلد ان الشركات والماركات العالمية المتخصصه في الملاعب والانشاءات الرياضيه اتجهت الي الحلول المبتكره في بناء مرافق رياضيه جذابه في التصميم والخامات المستخدمه والجانب الجمالي للمشروع سواء باستخدام الخرسانات الاسمنتية او الهياكل الحديديه وتطور استخدام الخامات وتصميم وتخطيط المشروعات حسب العوامل البيئيه واستغلال التهويه والاضاءة وتجنب البصمه البيئية التي قد تتسبب في مشاكل مستقبليه للمنشآت واستخدمت الشركات التطور التقني في توفير الطاقه والاضاءة والمداخل والمراقبه وربط مرافق وتشغيل المنشات بانظمة تكنولوجيه تساعد علي السيطره والادارة وجوده الخدمه للمستخدمين وضمان سلامة ونجاح المشروع

أخبار تهمك

مفاجآت كارتيرون أمام بيراميدز.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

منذ ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعة و نصف

بيريز يصدم رونالدو

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

10:33 ص

بيريز يصدم رونالدو

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي