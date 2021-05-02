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ضبط 3 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

الأحد 02/مايو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبط مباحث التموين بالقليوبية، خلال حملة مكبرة شنتها على المحلات ومخازن السلع، 3 طن لحوم مفرومة وفيليه ودواجن وجمبري ولانشون غير صالح للاستخدم الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، يفيد متابعة الحملات التموينية، حيث جرى شن حملة قادها العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مفرمة لحوم عثر بها على 2.5 طن مفروم وهياكل دواجن بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما جرى ضبط مخزن لتجهيز الوجبات تابع لإحدى شركات تجارة الصناعات الغذائية بدون ترخيص به نحو 1.38 طن فيليه دواجن وجمبري ولانشون يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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