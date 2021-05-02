ضبط 106 قطعة سلاح نارى و140 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (106) قطعة سلاح نارى، (140) قضية مخدرات وتنفيذ (54108) حكم قضائى متنوع.



حيث قامت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، بضبط (106 قطعة سلاح نارى، بحوزة 93 متهم)، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (54108) حكم قضائى متنوع، بإجمالى (5238) محكوم عليهم .



وأضطلعت فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، في ضبط (20) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (21) متهم، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبطت (290) دراجة نارية مخالفة.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

