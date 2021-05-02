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سقوط أباطرة الغش التجاري قبل عيد الفطر في الإسماعيلية

الأحد 02/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة وصحية، مطالبًا بتكثيف الحملات طوال شهر رمضان المعظم لمواجهة جشع التجار والتصدى بكل حزم لعمليات الغش التجارى والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية.

وكانت مديرية التموين والطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، شنت حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، على المجازر والمحال والمنافذ والمخابز، وذلك بالتعاون مع ألرقابة التموينية، ومباحث التموين، حملات مكبرة على المجازر والمنافذ والمخابز، للتأكد من صلاحية المنتجات، والمواد الغذائية وفحص الأسعار ومحاربة جشع التجار والتأكد من جودة الخبز، خلال شهر رمضان الكريم.

بينما أعلنت مديرية التموين بالإسماعيلية بأن الحملة أسفرت عن ضبط محل للسلع التموينية لتصرفة في ١٨٠ كيلو جرام سكر تموين مدعم بدون وجه حق، كما تم ضبط ٨ مخابز لتصرفهم في ٢١٣ شيكارة دقيق مدعم بدون وجه حق وزن الشكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي ١٠ آلاف طن، ٦٥٠ كيلوجرام دقيق.

كما أسفرت الحملة أيضا عن مصادرة بـ ٢٤ طن أسمنت، و١٥ طن دواجن، و٢٥ طن مواد غذائية، ١٢٥٠٠٠ الف كرتونة شيبسي ومقرمشات، وذلك بـ ٣ مخازن مختلفة غير مرخصين، وفي سياق متصل أكدت مديرية التموين أن خلال الحملة تم ضبط ٢٥٠٠٠ كيس شيبسي منتهي الصلاحية بمحل للمواد الغذائية.

وعلى جانب أخر قامت مديرية الطب البيطري بضبط ٤ طن و٩٤٥ كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالمنافذ والمحلات والمجازر للتأكد من صلاحية المنتجات.

كما قامت مديرية الطب البيطري بإعدام ١٣٩٥دجاجة وذلك لإصابتها بالاحتقان الشديد والحمى وتحت الوزن، وتم اعدام ٣٥كجم كبدة وذلك لوجود التهابات بالغشاء ونقط بيضاء واخضرار اللون، و٥ كيلوجرام اجزاء فيلية لوجود كدمات وتجمعات دموية واخضرار فص الفيلية.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الطب البطري بأنه خلال الحملة تم ضبط ١٢٠ كيلوجرام من اللحم الجاموس البيضاء ولا يوجد أي اختام عليها، وتم ضبط ١٨ كيلوجرام من لحم الماعز بالعظم ذبح خارج المجازر الحكومية، كما تمكنت الحملة من ضبط ٥ طن ١٩٥ كيلو جرام رنجة مجهولة المصدر وكذلك ٢ طن لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك لحدوث تغير في صفاتها الفيزيقية.

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