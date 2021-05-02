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تحرير 6116 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الأحد 02/مايو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (6116) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2317) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (163) مخالفة السير بدون تراخيص، (4) مخالفات الدراجات النارية، (20) مخالفة موقف عشوائى، (39) مخالفة شروط التراخيص.

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