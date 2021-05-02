العراق يعلن هروب 21 سجينا من سجن جنوبي البلاد

هرب 21 سجينا مدانين بتهم تجارة المخدرات، من سجن بجنوب العراق، رغم وجود حراسة مشددة على السجن، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

ولاحقت القوات الأمنية العراقية، الهاربين وتمكنت من القبض على عشرة منهم، وما زالت تلاحق الآخرين".

وشهدت السجون العراقية، عمليات هروب عديدة خلال السنوات السابقة، أبرزها هروب مئات السجناء المدانين بالإرهاب من سجن (أبو غريب) عام 2013.