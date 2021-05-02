هل فقد أي مصاب بكورونا السمع في مصر؟.. الطب الوقائي يجيب

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص لأخر، ولكن الأعراض لم تختلف خلال الموجة الثالثة عن الموجتين السابقتين.



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن من الاعراض الشهيرة للإصابة بكورونا، الصداع والقيىء والإسهال وفقدان حاستي الشم والتذوق، منوها بأنهم لم يرصدوا حالة فقدن السمع.



وعن وصول مصر لذروة الموجة الثالثة، عقب، "في زيادات في عدد الإصابة وعاملة زي موج البحر بتزيد لوضع معين وتنزل تاني"، لافتا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيساهم في خفض أعداد الإصابة، منوها بأن كل المحافظات تشهد زيادة في الحلات ولكن ليست مقلقة.

