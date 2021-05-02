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هل وصلت سلالة كورونا المتحورة بالهند إلى مصر؟

الأحد 02/مايو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لا تزال المخاوف تسيطر على العالم أجمع، جراء انتشار سلالة كورونا المتحورة بالهند في بعض البلدان، لكن وزارة الصحة، أعلنت عدم رصدها داخل مصر حتى الآن.

ويرصد "الفجر"، المخاوف من انتشار سلالة كورونا المتحورة في الهند.

لم ترصد سلالة الهند
كشفت وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم رصد سلالات جديدة من كورونا داخل مصر حتى الآن، رغم المخاوف الكبيرة.

أبحاث جينية
وتستمر وزارة الصحة في إجراءات الأبحاث الجينية على الفيروس من خلال مستشفيات العزل، لكن لا يوجد أثر لسلالات جديدة تمثل خطورة على المصريين غير السلالات الموجودة حاليا.

إجراءات احترازية
وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن الدولة المصرية بدأت في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الهند إلى مصر، مؤكدًا أنها أكثر انتشارًا وخطورة وعدوانية، ومقاومة الأجسام المضادة لها أقل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنّ النسخة المعروفة على نطاق واسع باسم المتحوّرة الهنديّة، رُصِدت في بلجيكا، سويسرا، اليونان، وإيطاليا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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