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وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية بالعبور

الأحد 02/مايو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها.

خلال جولته، استمع الدكتور خالد عبدالغفار إلى شرح تفصيلي حول مكونات مباني الجامعة واطلع على معدلات التنفيذ، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة مباني الجامعة وفقا للخريطة الزمنية المحددة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وتفقد وزير التعليم العالي مباني الكليات التي تضم المدرجات وفصول التدريب والمعامل وورش التدريب ومكاتب الإدارية.

وأشاد الوزير بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر لم تكن لتحدث لولا وجود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي المشروعات القومية في التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما بالغا، ويلبي كافة الاحتياجات لتسهيل مهمة إنجاز المشروعات الجديدة.

الجدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة ٣٧ فدان وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة - مبنى أكاديمي - مبنى الورش - مبنى ريادة الأعمال والابتكار - مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة ومنها (هندسة البناء - تنسيق حدائق معمارية - إدارة البناء المستدام والمباني الخضراء - تخطيط المدن والأماكن العامة - تطوير البرامج والتطبيقات - هندسة الميكاترونكس والأتمتة - الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - اللغويات الحاسوبية - الواقع الافتراضي والمعزز - هندسة التصنيعإدارة الإنتاج - الإسكان والتنمية الحضرية - إدارة مشروعات - علم تحليل البيانات - تطوير الأعمال - التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية - الاقتصاد الحسابي - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - العملات الرقمية - المعلوماتية الطبية الحيوي - طب وجراحة الفم - التكنولوجيا الحيوية الجزئية - تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية - تكنولوجيا المختبرات الطبية - التصوير الطبي).
وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية بالعبور
وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية بالعبور

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