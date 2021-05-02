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مها أحمد تطالب جمهورها بالدعاء بالشفاء العاجل للفنان سمير غانم وزوجته

الأحد 02/مايو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طالبت الفنانة مها أحمد جمهورها بالدعاء بالشفاء العاجل للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مها أحمد صورة للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة :" ربنا يشفيهم، دعواتكم في الأيام المفترجة دي".

وتابعت مها أحمد قائلة :"أجمل نعمة أم رشوان في حديث الصباح والمساء، وأطيب أستاذ طول عمرنا بنتعلم منه، حبايب الدنيا كلها".


وفي سياق آخر، شاركت مها أحمد في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.

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