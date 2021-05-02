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"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه

الأحد 02/مايو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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تمكنت المركب الشراعية مريت من أن تكون أول مركب شراعي تعبر حوض الهويس الملاحي الشرقي بقناطر إسنا الجديدة بعد فترة اغلاق استمرت قرابة خمسة أشهر وذلك بعد إعادة افتتاحه صباح اليوم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، إن المركب الشراعية مريت كانت متجهة من الاقصر الى اسوان مؤكدة أنها كانت على موعد بأن تكون المركب الشراعية الأسبق مرورا من حوض الهويس الملاحى بعد فترة إغلاق استمرت قرابة خمسة أشهر تمت من خلالها أعمال تدعيم وتحديث وصيانات جسيمة لمكونات هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى مشيرة الى انه تم نهو بنود العملية المقررة أثناء فترة الإغلاق بالاضافة الي نهو كافة التجارب للملء والتفريغ وأسفرت أعمال التحديث المقررة عن تقليل دورة الملء والتفريغ إلى 15 دقيقة.

جدير بالذكر أن الهويس الملاحى الشرقى قد تم إنشاؤه مع قناطر إسنا الجديدة عام 1994 بأبعاد تصميمية “الطول " 160 متر" - العرض " 17متر " - غاطس " ٣ متر " ويسمح بمرور وحدتين كبيرتين ملاحيتين فى إتجاه واحد وفي آن واحد أيضا ونظرا لأنه الهويس الأوحد للقناطر فقد كان يتم إغلاقه مرتين سنويا لإجراء أعمال الصيانة فى شهري يونيو وديسمبر اللذين كانت تتوقف خلالهما أعمال الملاحة مؤكدة إستمرار هذا الأمر قرابة 14 عاما حتى تم إنشاء وإفتتاح هويس إسنا الإضافى فى 15 أكتوبر عام 2008 ليصبح هناك هويسان ملاحيان جاهزان باستمرار لاستقبال المرور الملاحي.

وتم إعادة فتح الهويس اليوم ليعود من جديد لمرافقة هويسه الأحدث فى تحمل أعباء المرور الملاحى فى إتجاهى " الأقصر - أسوان " والعكس ومع مرور 27 عاما على إنشاء الهويس الأقدم منهما وهو " الهويس الملاحى الشرقى " وحفاظا على ضمان وتحسين كفاءة تشغيله وفى ضوء ما تنتهجه وزارة الرى من سياسة حكيمة فى الحفاظ على منشآتها المائية وبعد دراسة مستفيضة لأفضل الحلول للحفاظ على كفاءة هذا المنشأ تم طرح عملية تدعيم وتحديث هذا الهويس.

جدير بالذكر أيضًا أن فترة تنفيذ الأعمال أثناء الإغلاق قد تطلبت بذل مجهودات كبيرة من أطقم الإشراف بالإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة وعمل متواصل لسرعة فتح الهويس بالاضافة إلى أنها تطلبت مرور دائم ومتابعة دقيقة ودعم لوجستى متواصل من المهندس احمد عبد القادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس حسام طاهر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى ومتابعة المهندس عصام بدر مدير عام التنفيذ بالقطاع بالإضافة إلى المرور المكثف والدورى من المهندس صلاح عوض مدير عام قناطر إسنا الجديدة والمهندس عبد النعيم اسماعيل وكيل الإدارة.
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه
"ميريت" أول مركب شراعي يمر من هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى بعد إعادة افتتاحه

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الكلمات المفتاحية

وزارة المائية والري هويس اسنا الشرقي

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