"جونز هوبكنز": 152 مليون إصابة كورونا في العالم

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 152.2 مليونًا حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.15 مليار جرعة.

وأفادت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونَا و206 آلاف حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 90 مليوناً، وارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و193 ألف حالة.

وقد أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء مليار و152 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.