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"الإسكان": تنفيذ 1008 وحدات سكنية كسكن بديل لسكان منطقة "زهور مايو"

الأحد 02/مايو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمشروع زهور مايو،  بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو، مشيراً إلى أن المشروع يعد مجتمعا عمرانيا متكاملا على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة بأهالينا بهذه المناطق.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن المنطقة من المقرر أن تضم( سكن – 834 حظيرة نموذجية – محطات تجميع - منطقة للمخازن)، بجانب المشروعات الخدمية، والتي تشمل مدرسـة على مساحة 4 آلاف م2، ووحـدة صحيـة على مســاحة ألف م2، وحضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 م2، ومساحات خضـراء وطرقا ومرافق، لافتاً إلى أن القيمة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ حوالي 550 مليون جنيه.

وأشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 65%، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – مياه)80%.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء، تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاولات، مشيراً إلى أنه تم الإعداد الفني لأعمال تنفيذ (حضانة ـ مركز طبى – سوق تجارية نموذج 8 محال).


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