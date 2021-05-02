تطعيم 900 ألف شخص.. مستجدات تلقي لقاحات كورونا في مصر

تنافس وزارة الصحة، الدول الكبرى في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث وصل عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني 2 مليون شخص، وتطعيم ما يقرب من 900 ألف منهم.



ويرصد "الفجر"، أحدث مستجدات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا في مصر.



تطعيم 900 مواطن

أوضح محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا، 2 مليون شخص، وتم تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص بلقاح كورونا منهم حتى الآن.



موعد انتهاء تطعيم المسجلين

وأكد عبد الفتاح، أنه خلال الأيام المقبلة سننتهى من الأعداد المسجلة في موقع لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن التطعيم يسير حسب المخطط له من وزارة الصحة.



وجهزت وزارة الصحة، أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا في مصر بأرض المعارض، خلال ساعات يستطيع استقبال ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميا لتطعيمهم، مشيرة إلى أن مساحته 1500م2.



ويتضمن المركز، بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون للحصول على اللقاح ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتعيم يوميا.



كما سيتوفر في المركز 200 فرد من التمريض و200 فرد من الأطباء و200 فرد من مدخلو البيانات بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات الذي تم تطعيمها.



وساهمت خطة وزارة الصحة، لزيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، بلقاح كورونا، في زيادة مراكز صرف اللقاح إلى 200 مركز لاستقبال المواطنين في مختلف المحافظات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.