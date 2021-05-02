Advertisements

تطعيم 900 ألف شخص.. مستجدات تلقي لقاحات كورونا في مصر

الأحد 02/مايو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
تنافس وزارة الصحة، الدول الكبرى في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث وصل عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني 2 مليون شخص، وتطعيم ما يقرب من 900 ألف منهم.

ويرصد "الفجر"، أحدث مستجدات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا في مصر.

تطعيم 900 مواطن
أوضح محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا، 2 مليون شخص، وتم تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص بلقاح كورونا منهم حتى الآن.

موعد انتهاء تطعيم المسجلين
وأكد عبد الفتاح، أنه خلال الأيام المقبلة سننتهى من الأعداد المسجلة في موقع لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن التطعيم يسير حسب المخطط له من وزارة الصحة.

وجهزت وزارة الصحة، أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا في مصر بأرض المعارض، خلال ساعات يستطيع استقبال ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميا لتطعيمهم، مشيرة إلى أن مساحته 1500م2.

ويتضمن المركز، بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون للحصول على اللقاح ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتعيم يوميا.

كما سيتوفر في المركز 200 فرد من التمريض و200 فرد من الأطباء و200 فرد من مدخلو البيانات بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات الذي تم تطعيمها.

وساهمت خطة وزارة الصحة، لزيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، بلقاح كورونا، في زيادة مراكز صرف اللقاح إلى 200 مركز لاستقبال المواطنين في مختلف المحافظات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

"نيمار" هدف لابورتا الأول مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 23 ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيريز يصدم رونالدو

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت كارتيرون أمام بيراميدز.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

ليفربول مهتم بالتعاقد مع نجم يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

10:33 ص

بيريز يصدم رونالدو

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي