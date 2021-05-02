تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض كاسح و"البلدوزر" كبير الهدافين

يلتقي مساء اليوم الأحد، فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يتربع على قمة ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 40 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة.





وتنطلق المواجهة النارية بين الزمالك وبيراميدز في تمام التاسعة والنصف مساءا على ملعب الدفاع الجوي.





تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز





تقابل الزمالك مع بيراميدز في 10 مباريات سابقة طوال تاريخهما بما فيها 4 مواجهات عندما كان الأخير يحمل اسم (الأسيوطي سبورت)، حقق الفارس الأبيض 7 انتصارات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.





سجل لاعبو الزمالك 19 هدفًا في مبارياته ضد بيراميدز، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط.





ويعد الثنائي مصطفى محمد ومحمود علاء لاعبا فريق الزمالك هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 3 أهداف خلال المباريات السابقة.





الزمالك خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات أمام بيراميدز، بينما نجح الأخير في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة.





تفوق الزمالك في مبارياته الأخيرة ضد بيراميدز حيث حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر من 23 أبريل لعام 2019.



