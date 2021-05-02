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تطعيم 95% من العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر

الأحد 02/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكدت مصادر صحية بالبحر الأحمر، أنه تم تطعيم نسبة كبيرة جدا من العمالة المختلفة التابعة للقطاع السياحي في مدن البحر الأحمر المختلفة بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة التطعيم لجميع فنادق المحافظة قرابة 95%.


وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"لفجر": إن هناك تنسيق وتعليمات مشددة من وزارة السياحة بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح فيروس كورونا، وذلك بهدف تأمينهم ضد الفيروس واستعداد لأى اشتراطات صحية تطلبها الدول الوافدة للسياحة لمصر، وكذلك استعدادا لعودة الوفود السياحية من جديد بعد انتشار اللقاح حول العالم.

وأضاف المصدر أن غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عقل تشدد على إدارات الفنادق بسرعة إنهاء تطعيم جميع العاملين بلقاح فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن لتكون جميع المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر جاهزة لاستقبال الوفود السياحية.

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