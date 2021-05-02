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لجنة نقاد جوائز الـADCA تبدأ مرحلة التقييم الثانية اليوم

الأحد 02/مايو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تبدأ اليوم لجنة نقاد جوائز الـADCA المرحلة الثانية من التقييم والتي تأتي بعد عرض 20 حلقة من المسلسلات الرمضانية وخروج عدد من المسلسلات والفنانين وصناع الأعمال الدرامية في رمضان من المنافسة في مرحلة التقييم الأولى.

وتضم تلك المرحلة القائمة القصيرة الأولى، 15 متنافس في كل فئة من المسلسلات المصرية، بينما تضم 10 متنافسين في فئات المسلسلات العربية، وسيجري التقييم على مدار 48 ساعة، وليتم الإعلان عن الأعمال التي ستستكمل السباق في التقييم القادم في 30 من رمضان.
وتؤكد ادارة جوائز النقاد للدراما العربية الـADCA أن خروج أي مسلسل من التقييم لا يعني بالضرورة خروج عناصره أو فريق عمل المسلسل من المسابقة طالما حصل أي منهم على الحد الأدنى من تقييم اللجنة، ويجرى نظام الـADCA إلى استبعاد المسلسلات التي لن تحصل على الحد الأدنى من تقييم لجنة النقاد كل 10 أيام من رمضان، إلى أن نصل في نهاية شهر رمضان إلى القائمة النهائية للمسلسلات الفائزة.

عن جوائز النقاد للدراما العربيه:
 
‎تمنح جوائز النقاد للدراما العربية لصناع العمل الدرامي من خلال لجنة تضم مجموعة من الجيل الثاني من النقاد والصحفيين في الوطن العربي المتخصصين في المجال الفني، ويتم تقييم الأعمال الدرامية بالدرجات في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، الديكور، الأزياء، المكياج، الموسيقى التصويرية، المؤثرات البصرية والصوتية، المونتاج، الإخراج، الإضاءة، الكوافير وغيرها من الفروع المتخصصة في صناعة العمل الدرامي عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة، وسيتم توزيع الجوائز من خلال حفل يتم الإعلان عنه مسبقًا على الموقع الإلكتروني.
‎كما يشارك الجمهور في عملية التصويت ولكن بكل حلقة من المسلسل على حدة، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية، وتصدر نتائج تصويت الجمهور بشكل يومي.

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