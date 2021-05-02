حريق كبير قرب مطار بن غوريون بإسرائيل

اندلع حريق كبير، اليوم الأحد، في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب بإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ووفقًا للقناة الـ12 الإسرائيلية، نشب الحريق، في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

وبادرت الشرطة الإسرائيلية، إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفا من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وكانت السلطات الإسرائيلية، أغلقت جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.



