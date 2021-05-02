Advertisements

تسجيل 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الأحد 02/مايو/2021 - 12:51 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
Advertisements

سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا، اليوم الأحد، 16 ألفًا و290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 110 حالات وفاة جديدة.

 

وبحسب معهد "روبرت كوخ" الألماني، تم تسجيل 18 ألفًا و773 حالة إصابة جديدة و120 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة قبل أسبوع واحد يوم الأحد الماضي.

 

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي، ثلاثة ملايين و416 ألفاً و822 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيراً؛ نظراً لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم تسجيلها.

 

كما وصل إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس، إلى نحو ثلاثة ملايين و24 ألفاً و600 شخص، فيما ارتفع عدد المتوفين إثر الإصابة بالفيروس إلى 83 ألفاً 192 شخصًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ألمانيا إصابات كورونا 16 إصابة

أخبار تهمك

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول مهتم بالتعاقد مع نجم يوفنتوس

منذ ساعة و 11 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 3 ساعات

الوصل الإماراتي يطلب ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"نيمار" هدف لابورتا الأول مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيريز يصدم رونالدو

منذ ساعتين

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ألمانيا تسجل 684 إصابة جديدة بكورونا

ماذا فعلت الموجة الثانية من كورونا في دول أوروبا؟

ألمانيا: تسجيل 1484 إصابة جديدة بكورونا

ألمنانيا تسجل 948 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 274158 حالة

ألمانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

10:33 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي