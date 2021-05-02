تسجيل 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا، اليوم الأحد، 16 ألفًا و290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 110 حالات وفاة جديدة.

وبحسب معهد "روبرت كوخ" الألماني، تم تسجيل 18 ألفًا و773 حالة إصابة جديدة و120 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة قبل أسبوع واحد يوم الأحد الماضي.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي، ثلاثة ملايين و416 ألفاً و822 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيراً؛ نظراً لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم تسجيلها.

كما وصل إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس، إلى نحو ثلاثة ملايين و24 ألفاً و600 شخص، فيما ارتفع عدد المتوفين إثر الإصابة بالفيروس إلى 83 ألفاً 192 شخصًا.