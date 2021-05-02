تزامنًا مع "عيد القيامة".. تسجيل 43 أيقونة أثرية بدير سانت كاترين



وافق وزير السياحة والآثار، على تسجيل "43" أيقونة من أيقونات دير سانت كاترين في اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ومن ناحيته قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار ورئيس لجنة تسجيل أيقونات ومقتنيات دير سانت كاترين تحت إشراف خالد عليان مدير عام مناطق جنوب سيناء، إن أيقونات دير سانت كاترين هي أقدم وأندر وأروع أيقونات في العالم.



وأضاف، في تصريحات إلى الفجر، هي عبارة عن رسومات دينية مسيحية رسمت منذ القرن السادس حتى القرن التاسع عشر الميلادي وتعكس عمق العلاقة الوطيدة بين نسيج الأمة.



وأكد ريحان أن تقنية الأيقونات المسجلة هي تمبرا على خشب وهي الرسم بألوان ممزوجة بالغراء، والتمبرا بدأت منذ القرن السادس الميلادي وأصبح الإقبال على التمبرا بشكل أكبر منذ القرن الثامن الميلادي حتى بداية القرن الخامس عشر حيث سادت رسوم الزيت.



وتعد أيقونات دير سانت كاترين مدرسة فنية لدراسة فن رسم الأيقونات على مستوى العالم وقد صنفت تاريخيًا وفنيًا ومنها أيقونات القرن السادس والسابع الميلادي أقدم أيقونات الدير وهي الأيقونات المسبوكة بالشمع أو المثبتة ألوانها بالحرارة، ويتم بخلط الشمع في درجة حرارة عالية بألوان نباتية، ثم تنشر فوق السطح الخشبي للأيقونة، وهي ابتكار مصري، ثم رسمت أيقونات بتقنية التمبرا ثم رسمت بالزيت.